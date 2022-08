Robert Habeck prüft Übergewinnsteuer für bestimmte Stromarten

Habeck will in den Strommarkt eingreifen – Lindner sträubt sich

In der Ampelkoalition bahnt sich der nächste Streit an: Habeck lässt einem Bericht zufolge ein Steuermodell prüfen, das nur bestimmte Stromarten betreffen würde.

Die Summe, die die Erzeuger darüber hinaus aus Verkäufen an den Strommärkten erzielen, müssten sie demnach an den Staat abtreten. Laut "Spiegel" lassen Habecks Mitarbeiter durchrechnen, wie hoch der Festpreis angesetzt werden kann und wieviel Geld der Bund auf diese Weise einnehmen würde.

Übergewinne bei Braunkohle und Eneuerbaren besonders hoch

Wegen des Strommarktdesigns in Europa bestimmen derzeit die hohen Erzeugungspreise von Gaskraftwerken die Preise an den Strombörsen. Elektrizität aus Erneuerbaren Energien und Braunkohle ist wesentlich günstiger in der Herstellung, die Produzenten erhalten allerdings die aktuell extrem hohen Preise an den Strombörsen. Ihre Gewinne sind deshalb seit Beginn des Ukrainekriegs deutlich gestiegen.