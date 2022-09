AfD-Merchandise missglückt und sorgt für Spott im Netz

Mancher wirft der AfD nun in Manier der Rechtspopulisten eine "Frühsexualisierung" von Kindern vor. Andere vermuten, dass die AfD jetzt Stammkunde beim "Flyerservice Hahn" ist – unter dem Namen nahm das "Zentrum für politische Schönheit" Aufträge für Werbematerial von der AfD für die Bundestagswahl entgegen, lieferte die Flyer aber nie aus. 72 Tonnen AfD-Werbung landeten so auf dem Müll statt in deutschen Briefkästen.

Für Nachfragen war die niedersächsische AfD-Geschäftsstelle am Mittwoch nicht zu erreichen, eine Mail von t-online ist noch unbeantwortet. Der "Flyerservice Hahn" aber dürfte an diesem Merch wohl unschuldig sein. Ein Sprecher der Bundespartei teilte auf Nachfrage mit: Der rote Pfeil des AfD-Logos, in den Journalisten "offenbar etwas anderes" hineininterpretierten, sei ein "süß schmeckendes Werbemittel für den Wahlkampf in Niedersachsen".