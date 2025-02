Gelingt der Wiedereinzug, käme das einem gelben Wunder gleich: Denn lange schien es so, als könnte die FDP vom Ampelbruch, an dem sie selbst beteiligt war – Stichwort D-Day-Papier –, null profitieren. Wie einbetoniert verharrten die Liberalen in den Umfragen über Monate bei 4 Prozent, knapp unterhalb der Hürde von fünf Prozent, die es braucht, um ins Parlament einzuziehen. Weder der "Wirtschaftswende"-Wahlkampf zog ob der Anschläge von Magdeburg und Aschaffenburg, noch das Werben für ein (völlig illusorisches) schwarz-gelbes Zweierbündnis mit der Union. War es am Ende das Projekt "Schwarz-Grün verhindern", das neben Christian Lindner auch Partei-Grandseigneur Wolfgang Kubicki nach vorn stellte, um das bürgerliche Lager zu mobilisieren? Haben doch Millionen Menschen taktisch gewählt?

Am Ende könnte ein knapper Wiedereinzug auch Christian Lindner als Parteichef retten. Viel wurde zuletzt spekuliert über einen selbstbestimmten Rückzug, sollte es wieder in die Apo gehen. Dann ist alles offen. Gelingt es ihm nun, die FDP entgegen aller Erwartungen sogar wieder in die Regierung zu führen, würde sich diese Frage nicht stellen. Florian Schmidt

BSW: War's das schon?

"Einfach kann jeder", sagt der Generalsekretär des BSW, als er im Kosmos-Theater in Berlin auf die Bühne tritt. Und das unter großem Jubel. Das BSW wird zittern müssen. In den vergangenen Wochen gingen die Umfragen von anfangs bis zu 8 Prozent immer weiter runter. Wagenknecht beschwor die geringe Aussagekraft von Umfragen und blieb optimistisch. Jetzt zeigt sich: Die Umfragen lagen richtig. Es ist ein denkbar knappes Ergebnis für die junge Partei.

Auch wenn die Parteispitze in ersten Reden weiterhin optimistisch ist, dass sie es in den Bundestag schafft – Enttäuschung hört man an den Tischen der Wahlparty trotzdem. Das BSW ist nach zweistelligen Ergebnissen bei den Ostwahlen an Landesregierungen beteiligt und sitzt im Europaparlament – doch auf Bundesebene könnte sie nach dem heutigen Tag keine Rolle mehr spielen. Wie es jetzt mit der Partei weitergeht, ist vollkommen offen. Vor der Wahl hatte Wagenknecht ihr politisches Schicksal an den Ausgang der Bundestagswahl geknüpft, ohne zu präzisieren, was das genau bedeutet.

