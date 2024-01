Auch Ministerpräsident dabei Tausende demonstrieren erneut gegen rechts Von dpa 24.01.2024 - 21:11 Uhr Lesedauer: 2 Min. Demonstranten in Witten: In der Stadt sind rund 4.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. (Quelle: Jürgen Theobald/imago images) News folgen

Auch am Mittwoch haben zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus in Deutschland demonstriert – unter ihnen auch ein Ministerpräsident.

Auch am Mittwoch ist es an vielen Orten in Deutschland erneut zu Protesten gegen Rechtsextremismus und die AfD gekommen. Die Webseite "Demokrateam" listete für den Tag insgesamt 12 Veranstaltungen in Deutschland gegen rechts auf, unter anderem in Dessau-Roßlau, Chemnitz, Konstanz, Landshut oder Bremerhaven.

In der Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen waren rund 4.000 Demonstranten zusammengekommen. "Wir haben bei der Gegendemo in der Spitze ungefähr 4.000 Personen gehabt", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Aus Sicht der Beamten hätten sie friedlich demonstriert. Die Veranstaltung war zunächst aber noch nicht beendet. Auf Plakaten waren Sprüche wie "Ja zu Vielfalt und Demokratie" oder "Wer Nazis wählt ist selbst ein Nazi" zu lesen.

In einem Saalbau in Witten hatte die AfD-Fraktion des Deutschen Bundestages zu einem sogenannten Bürgerdialog eingeladen. Mehrere Bundestagsabgeordnete sollten auftreten.

An der Demonstration in Oberhausen beteiligte sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). "Oberhausen setzt ein starkes Zeichen gegen die Feinde unserer #Demokratie. Ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz & Rechtsstaatlichkeit und gegen Rechtsextremisten und Nazis", schrieb der nordrhein-westfälische Regierungschef am Mittwochabend auf der Onlineplattform X (vormals Twitter). Dazu veröffentlichte Wüst auch ein Foto, auf dem er inmitten von Demonstranten zu sehen war.

Aufgerufen zu der Demo hatte die Gewerkschaft Verdi zusammen mit ihren Schwestergewerkschaften des DGB und weiteren Bündnispartnern. Das Motto lautete "Oberhausen steht auf! Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt!". Nach Angaben der Polizei kamen rund 5.000 Menschen zusammen.

Etwa 550 Menschen haben auch auf der Nordseeinsel Norderney gegen rechts demonstriert. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei nach dem Ende der Kundgebung am Mittwochabend. Auf Bildern der Kundgebung am Kurplatz war zu sehen, wie Menschen Regenbohnen-Fahnen schwenkten oder sich auf Plakaten gegen die AfD aussprachen. Auf der Insel leben nach Angaben der Verwaltung 6.282 Menschen.