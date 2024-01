Fast jeder fünfte Bürger in Deutschland muss während des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf das Auto umsteigen, wenn er etwa zur Arbeit fahren will. Das geht aus einer repräsentativen Exklusiv-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online hervor. Demnach gaben 22 Prozent der Befragten an, dass sie während des Streiks im Personenverkehr der Deutschen Bahn von Mittwoch, 24. Januar bis zum darauffolgenden Montag mit dem eigenen Auto fahren.

Mehrheit der Deutschen muss nicht ausweichen

Die Mehrheit der deutschen Bundesbürger ist laut der Civey-Umfrage für t-online hingegen nicht von dem Streik der GDL betroffen: Insgesamt gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie in dieser Zeit nicht auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen müssen oder es nicht wüssten. Warum das so ist – etwa weil die Befragten den Notfallfahrplan der Deutschen Bahn nutzen oder weil sie auch sonst eher mit dem Auto fahren – wurde in der Umfrage nicht erhoben.