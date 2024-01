Deutschlandweit halten die Proteste gegen Rechtsextremismus und die AfD an. In aktuellen Umfragen liegt die rechte Partei aber weiter vorn.

Die 2013 gegründete Partei Alternative für Deutschland (AfD) liegt laut aktuellen Wahlprognosen bei knapp 20 Prozent und ist damit zweitstärkste Kraft in Deutschland. Die Partei hat in den vergangenen Jahren an politischem Einfluss gewonnen und ist in mehreren Landesparlamenten sowie im Bundestag vertreten.