Scharfe Kritik an Merz: "Demontage als Kanzlerkandidat"

Aktualisiert am 31.01.2025 - 18:37 Uhr

Aktualisiert am 31.01.2025 - 18:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach seinem Scheitern hat der Unionskanzlerkandidat die Parteien der Minderheitsregierung scharf kritisiert. "Die Grünen und die Sozialdemokraten standen eindeutig mit dem Rücken zur Wand", sagte Friedrich Merz in einer Sonderfraktionssitzung nach Teilnehmerangaben.

| "Das Blatt von Merz war zu schlecht für ein All In"

Video | "Das Blatt von Merz war zu schlecht für ein All In"

Der Gesetzentwurf sei gescheitert, weil die SPD das Wahlkampfthema behalten wolle und deshalb zu keinen Kompromissen bereit gewesen sei. "Wir haben unsere eigenen Vorstellungen zur Abstimmung gestellt. Und wir versprechen den Menschen im Lande, dass es in der Mitte des Parlaments eine Kurskorrektur geben wird."

"Demontage von Friedrich Merz"

Weidel ergänzte weiter, dass man nicht mehr wisse, wofür die Union inhaltlich stehe. Echten Wandel in der Migrationspolitik werde es nur mit der AfD geben. Co-AfD-Chef Tino Chrupalla ergänzte, die Union müsse sich fragen, wer der eigentliche Kanzlerkandidat sei – Merz oder die frühere Kanzlerin Angela Merkel .

"Historische Entscheidung"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat das Scheitern des Unionsgesetzes zur Migrationspolitik als "historische Entscheidung" bewertet. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) sei an der Mehrheit des Bundestags damit gescheitert, "den Weg zur AfD zu suchen". Er sei den Abgeordneten aus der Unionsfraktion, die ihrem Vorsitzenden nicht gefolgt seien, ausdrücklich dankbar.

Die Wählerinnen und Wähler müssten nun bei der Bundestagswahl am 23. Februar darüber befinden, "ob man einem solchen Kanzlerkandidaten das Schicksal unseres Landes in schweren Zeiten in die Hände legen darf".