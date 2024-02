Sie können Wahlen beeinflussen und verunsicherten bereits in der Corona-Pandemie viele Menschen: Falschinformationen, die wohl verbreitet wurden, um Ängste zu schüren oder Feindbilder zu schaffen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen Desinformationen für ein (sehr) großes Problem halten.

Vor allem kontroverse Themen betroffen

Hinter den Motiven für die Verbreitung von Desinformationen vermuten die Befragten zu 90 Prozent, dass die Absenderinnen und Absender die politische Meinung der Bevölkerung beeinflussen wollen. Ähnlich hoch sind die Zahlen bei der Beeinflussung von Wahlen und der Spaltung der Gesellschaft. Am häufigsten würden Falschinformationen nach dem Empfinden der Befragten bei kontroversen Themen, wie Einwanderung, Gesundheit, Krieg und Klimakrise, genutzt.

Über die Hälfte der Befragten bemängelte in der Studie, dass das Thema zu wenig Aufmerksamkeit bekäme. Vor allem in sozialen Medien würden sie Desinformationen wahrnehmen. Als Quelle der Falschnachrichten vermuteten sie Protest- und Aktivistengruppen (60 Prozent), gefolgt von Influencern (60 Prozent), ausländischen Regierungen (53 Prozent) und Politikern sowie Parteien (50 Prozent). Sie kämen laut den Befragten allerdings gleichermaßen aus dem In- und Ausland.