Nach Angriffen in Thüringen gibt es in Ostdeutschland den nächsten Fall von Gewalt gegen Politiker: Diesmal traf es den Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel. Der kennt das bereits.

Unbekannte haben in Merseburg im Saalekreis einen Grabstein vor dem Büro des Grünen-Politikers Sebastian Striegel (42) aufgestellt. Das berichtet die "Frankfurter Rundschau" und beruft sich auf Polizeiangaben. Striegel sitzt als Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt, wo er innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion ist. Derzeit werde geprüft, ob der Staatsschutz Ermittlungen in der Sache aufnimmt, heißt es.

Der "Frankfurter Rundschau" sagte Striegel, dass ein Vorfall wie dieser "leider nichts Neues" sei und in Ostdeutschland so "seit vielen Jahren" vorkomme. Tatsächlich war auch Striegel selbst in der Vergangenheit das Ziel politisch motivierter Angriffe. Unter anderem wurden auf sein Wahlkreisbüro Gullydeckel und Pflastersteine geworfen. Im August 2023 ritzte jemand "Lügner, ihr Kinderficker" in die Scheibe des Büros.