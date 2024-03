Denn: Es fehlen nicht nur Fachkräfte in Pflegeheimen und der ambulanten Pflege. Es fehlen auch Plätze in der stationären Versorgung – und ambulante Pflegedienste decken längst nicht alle Regionen der Republik ab. Das gesamte Pflegesystem und Millionen Menschen ächzen unter den steigenden Kosten. Und laut Prognosen wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen, auf 7,6 Millionen im Jahr 2055.

Der Großteil wird zu Hause gepflegt

Was viele nicht wissen: Heute werden mehr als vier Millionen der insgesamt etwa fünf Millionen Pflegebedürftigen zu Hause unterstützt und gepflegt – in vertrauter Umgebung von vertrauten Menschen. Und das ist grundsätzlich etwas sehr Schönes! Denn die meisten Menschen haben den sehnlichsten Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben.