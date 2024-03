Aktualisiert am 28.03.2024 - 16:43 Uhr

Aktualisiert am 28.03.2024 - 16:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein neues Tierschutzgesetz empört Hundehalter und Verbände. Im Tierschutzgesetz geht es um Qualzuchten – teils sind diese bereits verboten. Darunter fällt, wenn Tiere so gezüchtet werden, dass sie Menschen optisch gefallen, dafür aber ein qualvolles Leben ertragen müssen. Die Qual kommt unter anderem dadurch, dass die Hunde schwer Luft bekommen, krankheitsanfälliger sind oder taub werden.

Zur Debatte äußert sich nun auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, denn zuvor hatte der Hausmeister Krause Darsteller Tom Gerhardt sagte der "Bild": "Ich bin völlig entsetzt über diese Idee. Hausmeister Krause geht dann in den Untergrund und radikalisiert sich mit seinen Dackelkameraden." Er kenne viele glückliche, gesunde Dackel und könne sich nicht vorstellen, dass ein solches "Verbot" kommt.

Özdemir warnt vor Falschbehauptungen

Einige Tierrassen werden so gezüchtet, dass sie bestimmte Merkmale erfüllen: Stupsnasen, kurze Beine, lange Körper, lange Ohren oder ähnliches. Durch diese Qualzucht werden die Tiere oft krankheitsanfällig und leiden beispielsweise unter den dadurch entstehenden Schmerzen. "Atemnot, schmerzender Rücken, entzündete Augen & kurzes Leben: Das sind einige der schlimmen Folgen von Qualzucht", schreibt der Landwirtschaftsminister. Und weiter: "Kein Tierhalter möchte, dass sein geliebter Hund an Gebissfehlbildungen oder schmerzhaften Gelenkproblemen leidet, kaum atmen kann oder sogar früher stirbt."

Geht es dem Dackel an den Kragen?

Dackelzüchter schlagen Alarm : Geht es dem Dackel an den Kragen?

Dackelverbot hängt an Details

Bundesministerium erklärt : Dackelverbot hängt an Details

Tiere, die bereits Qualzuchtmerkmale aufweisen, dürfen gehalten, aber nicht mehr zur Zucht verwendet werden und sie dürften auch nicht mehr ausgestellt werden. So will das Gesetz spätere Generationen vor den schmerzvollen Folgen schützen. Damit gehe es aber nicht ganzen Hunderassen an den Kragen.