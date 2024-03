Markus Söder ist für seine kuriosen Social-Media-Aktionen bekannt. Ein neues Video am Ostersonntag löste bei einigen Nutzern Begeisterung aus, andere spotteten.

Der bayerische Ministerpräsident Söder hat mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal am Ostersonntag für Aufsehen gesorgt. Innerhalb von zwei Stunden nach Veröffentlichung hatte der Clip bereits über 200.000 Aufrufe.

Söder wünscht seinen Followern darin ein frohes Osterfest und sagt: "Ich habe zu Ostern keinen Pullover gefunden, aber dafür ein super Osterei." In der Vorweihnachtszeit hatte der CSU-Politiker an jedem Adventssonntag einen anderen Weihnachtspullover getragen. Das erfolgreichste der Videos erreichte 2,8 Millionen Aufrufe.

Nun also ein Osterei – und was für eins: Was zunächst nach einem zwar außergewöhnlich großen, aber dafür sehr einfachen Schokoladenei aussieht, hat auf der Rückseite eine Überraschung parat.