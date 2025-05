Reichinnek über Merz-Team: "An Ignoranz nicht zu überbieten"

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek sieht die Auswahl des designierten Kanzlers Friedrich Merz (CDU) für sein neues Regierungsteam kritisch. "Genauso wie in ihrer Fraktion schafft es die Union auch im Kabinett nicht, die Gesellschaft abzubilden", sagte sie der "Frankfurter Rundschau".

Merz hatte sein neues Regierungsteam am Montag vorgestellt. Reichinnek vermisste darin vor allem gesellschaftliche Vielfalt. Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutsche würden in der neuen Bundesregierung von Merz systematisch ausgegrenzt, sagte sie. "Das ist an Ignoranz nicht zu überbieten", kommentierte die Linken-Politikerin.