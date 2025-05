Aktualisiert am 01.05.2025 - 11:45 Uhr

Angela Merkel auf dem Kirchentag: Für ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik 2015 erhält viel Applaus. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-bilder)

Altkanzlerin Angela Merkel steht gut zehn Jahre nach der Flüchtlingsbewegung von 2015 weiter zu ihrem Satz "Wir schaffen das". Der Satz sei ihr oft um die Ohren gehauen worden, sagte die CDU-Politikerin beim evangelischen Kirchentag in Hannover .

Bei dem Protestantentreffen bekam sie für ihre Haltung in der Migrationspolitik hingegen großen Applaus. In der kommenden Woche will eine von Friedrich Merz (CDU) geführte neue Bundesregierung deutliche Verschärfungen zur Begrenzung der Migration nach Deutschland umsetzen.