Bei der Vorstandswahl beim BSW in Thüringen eskalierte ein Machtkampf zwischen der Parteichefin Sahra Wagenknecht und der Landeschefin Katja Wolf. Deren Mitstreiter Steffen Schütz kritisiert im t-online-Interview nun die Parteispitze in Berlin.

Im Thüringer Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) ist es im Zuge der Vorstandswahlen zu einem offenen Machtkampf gekommen. Anlass war die Kandidatur zweier Lager: Einerseits Katja Wolf, die von Teilen der Basis unterstützt wurde, andererseits die von der Bundesspitze um Generalsekretär Christian Leye favorisierte Kandidatin Anke Wirsing.

Kritiker warfen der Parteiführung vor, einseitig in die Landesparteiarbeit eingegriffen und dadurch eine unnötige Eskalation heraufbeschworen zu haben. Der Konflikt kulminierte schließlich auf dem Landesparteitag, wo sich Katja Wolf klar durchsetzte. Der Bundesverband und auch die Parteichefin Sahra Wagenknecht gelten nun politisch als schwer beschädigt.

Es war nicht der erste Versuch der Bundespartei, auf den Thüringer Landesverband Einfluss zu nehmen. So wurden schon einmal über Nacht mehr als 20 Mitglieder neu aufgenommen, die zum Wagenknecht-Lager zählten. Seitdem ist die Stimmung angespannt. Der ehemalige BSW-Co-Vorsitzende Steffen Schütz, der sich im Streit über die neuen Vorstandswahlen zurückgezogen hatte, kritisiert im Interview mit t-online das Vorgehen der Bundespartei – und vor allem das Handeln des Generalsekretärs Christian Leye.

t-online: Hat es sich in Thüringen ein wenig "ausgewagenknechtet", nachdem dort so klar Position bezogen wurde – auch gegen die Haltung der Parteispitze?

Steffen Schütz: Leider haben wir zugelassen, dass der Eindruck entstand, es ginge hier um ein Battle zwischen Frau Wagenknecht und Frau Wolf. Die Presse hat das Thema teilweise wie ein Beziehungsdrama inszeniert, bei dem ich mir mitunter wie der tragische Held vorkam. Allerdings kann man der Presse keinen Vorwurf machen. Denn die Steilvorlagen hat das BSW leider selbst geliefert. Zum einen mit der Forderung nach einer Trennung von Amt und Mandat, von der weder beim Bundesparteitag noch während unserer Gespräche mit dem Bundesvorstand jemals die Rede war.

Steffen Schütz, Digitalminister für das BSW in Thüringen (Quelle: Sascha Fromm/Imago Images) Steffen Schütz, BSW Schütz ist seit Dezember 2024 Thüringer Minister für Digitales und Infrastruktur im Kabinett Voigt. Als Mitbegründer des Landesverbands Thüringen des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) war er von März 2024 bis April 2025 Co-Vorsitzender der Landespartei. Zuvor leitete er über zwei Jahrzehnte eine eigene Kommunikationsagentur in Berlin. Im April 2025 verzichtete er auf eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz.

Frau Wagenknecht hatte ja erklärt, sie sei von einem Konsens ausgegangen. Um diesen zu erzielen, hätte es jedoch nach meinem Verständnis zumindest einen Meinungsaustausch, um nicht zu sagen, Kommunikation geben müssen. Zum anderen haben die in der Presse veröffentlichten Briefe an Mitglieder den Eindruck eines zerschnittenen Tischtuchs zwischen Berlin und Erfurt ziemlich eindeutig kommuniziert. Auch wenn unser Generalsekretär Leye, selbst einer der Absender, auf dem Parteitag in Gera genau das Gegenteil verkündet hat. Hier war, wie auch bei Maischberger, die Rede von einer angeblich großen Unzufriedenheit der Wähler mit der Thüringer Landesregierung, von "schlechtem Regieren" und davon, dass Wolf und ich "nicht dankbar" seien. Bei unserem Parteitag ging es aber nicht um Wagenknecht gegen Wolf, sondern um die Zukunft des BSW in Thüringen und insgesamt.

Wie bewerten Sie die Einmischung durch den Generalsekretär Christian Leye?

Was ich kritisiert habe, ist die einseitige Befürwortung einer Kandidatur in der Presse durch Herrn Leye, der sich ja davon neue Impulse für Thüringen versprochen hatte. Das konnte ich der Presse entnehmen. Welche das sein sollen, habe ich allerdings weder vor noch während des Parteitages erfahren. Durch diese einseitige Unterstützung einer Kandidatin und all das, was ich bereits kritisiert habe, musste natürlich in der Öffentlichkeit das Bild entstehen, man wolle Wolf und Schütz "weg haben". Das wiederum hat dem BSW geschadet. Denn wir sind das Bündnis Sahra Wagenknecht und nicht das Bündnis Wolf und Schütz gegen Wagenknecht.

Was genau ist Ihre Kritik?

Ich frage mich, warum man sehenden Auges in eine Neuauflage einer von Außen gepushten Rivalität geht, die nun wirklich niemand braucht? Wagenknecht und Wolf reden und arbeiten miteinander. Wolf bestreitet weder den Führungsanspruch von Wagenknecht, noch will Wolf Wagenknecht verhindern. Beide verbinden gemeinsame Werte und Ziele, wenngleich es unterschiedliche Auffassungen gab und gibt – in einer demokratischen Partei nichts Ungewöhnliches. Wenn aber bestimmte Kandidaten einseitig unterstützt werden und andere nicht, muss man sich nicht über Nachfragen wundern. Und ein Bild der Zerstrittenheit.

Frau Wagenknecht hat bei Maischberger in dieser Woche ordentlich gegen Ihre Regierung ausgeteilt.