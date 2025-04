Neue Bundesregierung: Wer in der SPD als Minister gehandelt wird

Aktualisiert am 30.04.2025 - 07:54 Uhr

Seit diesem Montag ist bekannt, wer für CDU und CSU dem neuen Bundeskabinett angehören soll. Was noch fehlt, sind die Ministerinnen und Minister der SPD , die erst am kommenden Montag offiziell nominiert werden sollen. Es sind allerdings dafür schon verschiedene Namen im Gespräch, einige gelten als weitgehend sicher.

Finanzen

Das mächtige Finanzressort geht mit großer Wahrscheinlichkeit an SPD-Chef Lars Klingbeil. Der 47-Jährige dürfte zudem Vizekanzler werden. Trotz des historisch schlechtesten Ergebnisses für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl wurde er seit Februar zur zentralen Figur bei den Sozialdemokraten und sicherte sich auch den Fraktionsvorsitz. Diesen müsste er allerdings bei einem Eintritt ins Kabinett wieder abgeben.

Verteidigung

Amtsinhaber Boris Pistorius dürfte ziemlich sicher sein Amt als Verteidigungsminister behalten. Der 65-Jährige übernahm das Ressort 2023 und machte in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich, dass er gerne weitermachen würde. Der Niedersachse ist der beliebteste Bundespolitiker und war vor der Wahl auch als SPD-Kanzlerkandidat gehandelt worden.

Arbeit und Soziales

Justiz und Verbraucherschutz

Die Brandenburger SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede könnte es an die Spitze des Justizressorts schaffen. Die 37-Jährige Richterin war zuletzt rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Mancher hält aber auch die bisherige Bundesinnenministerin Nancy Faeser als neue Justizministerin für möglich.

Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Als Favorit für das Ressort gilt der aktuelle Ostbeauftragte der Bundesregierung , Carsten Schneider. Der 49 Jahre alte Politiker kündigte erst kürzlich an, sein bisheriges Amt nicht mehr weiterführen zu wollen. Der gebürtige Erfurter würde im Bauressort auf Klara Geywitz nachfolgen, falls sie aus dem Kabinett ausscheidet.

Ministerinnen und Minister der CDU

CDU-Chef Friedrich Merz, der am kommenden Dienstag zum Bundeskanzler gewählt werden soll, hat für sein künftiges Kabinett bereits Johann Wadephul als Außenminister nominiert. Wirtschaftsministerin soll Katherina Reiche werden, Gesundheitsministerin Nina Warken. Das Bildungs- und Familienressort geht an Karin Prien, Verkehr an Patrick Schnieder. Der Unternehmer Karsten Wildberger soll das neue Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung leiten. Kanzleramtsminister wird wie erwartet Thorsten Frei.