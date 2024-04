In der Diskussion um eine Reform des Abtreibungsparagrafen 218 hat Unionsfraktionsvize Dorothee Bär die Arbeit der von der Regierung eingesetzten Expertenkommission kritisiert. "Die Kommission hat wenig überraschend geliefert, was von der Ampel bestellt wurde", sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). "Ideologie setzt hier die politische Agenda dieser Bundesregierung , nicht die Bedürfnisse der Menschen."

Einem "Spiegel"-Bericht zufolge will eine Arbeitsgruppe unabhängiger Experten der Bundesregierung die generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen empfehlen. Das Nachrichtenmagazin bezog sich auf den Abschlussbericht der Kommission, die die Bundesregierung mit der Prüfung dieser Frage beauftragt hatte. Laut "Spiegel" legen die Experten der Bundesregierung nahe, die grundsätzliche Rechtswidrigkeit von Abbrüchen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen zu überdenken. Offiziell vorgestellt wird der Bericht am kommenden Montag.