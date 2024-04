Was sagt es über Deutschland aus, dass so viele ahnungslos sind?

Das zeigt, dass wir in der Aufklärungsarbeit noch viel Luft nach oben haben. Und es zeigt auch, wie wichtig die Arbeit ist, die unter anderem in den Gedenkstätten geleistet wird. Aber darauf darf sie sich keinesfalls beschränken.

Ganz zentral ist der Geschichtsunterricht in den Schulen. Da haben wir in den letzten Jahren leider feststellen müssen, dass in etlichen Bundesländern Curricula geändert wurden und der Anteil des Geschichtsunterrichts reduziert wurde. Das ist kontraproduktiv, das ist ein Fehler. Was wir brauchen, ist ein demokratisches, ein kritisches, ein auf Reflexion ausgerichtetes Geschichtsbewusstsein. Dazu gehört grundlegend zunächst mal ein historisches Grundwissen.