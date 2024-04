Unterdrückte Robert Habecks Ministerium unliebsame Meinungen beim Atomausstieg? Der Politiker will sich am Freitag erklären.

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) kommen vor dem Hintergrund von Vorwürfen zum Atomausstieg am Freitag zu Sondersitzungen von Bundestagsausschüssen. Das sagten Sprecher der beiden Ministerien am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen kommen in Berlin die Ausschüsse für Klimaschutz und Energie sowie für Umwelt auf Antrag der Union zusammen.