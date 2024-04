Aktualisiert am 26.04.2024 - 13:15 Uhr

Aktualisiert am 26.04.2024 - 13:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesland will Beamte auf Verfassungstreue prüfen

Verfassungsgegnern mit Beamtenstatus soll es in Brandenburg zukünftig schwerer gemacht werden, gegen die Demokratie vorzugehen. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert das Gesetz.

Angehende Beamte sollen in Brandenburg künftig auf Verfassungstreue geprüft werden. Das sogenannte Gesetz zur Verbesserung des Schutzes des Berufsbeamtentums vor Verfassungsgegnern wurde vom Brandenburger Landtag am Freitag mehrheitlich angenommen, wie das Parlament in Potsdam mitteilte.