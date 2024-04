Angriffe auch beim Aufhängen Arabische und türkische CDU-Wahlplakate zerstört und gestohlen Von dpa Aktualisiert am 30.04.2024 - 10:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wahlplakat der CDU (Symbolbild): Die Partei hat in Leipzig auch auf Arabisch und Türkisch geworben. (Quelle: Revierfoto/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

In Sachsen finden am 9. Juni Kommunalwahlen statt. Die CDU wollte auf Türkisch und Arabisch für sich werben, doch die Plakate wurden zerstört.

In Leipzig sind am Wochenende rund 400 Wahlplakate der CDU zerstört und gestohlen worden. Das teilte der Kreisverband der Christdemokraten am Montagabend mit. Die Polizei bestätigte den Sachverhalt auf Anfrage. Es werde unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Die CDU beklagte "einen nie gekannten Plakatvandalismus". Es sollen insbesondere Plakate im Stadtviertel um die Eisenbahnstraße betroffen sein, auf denen dreisprachig für mehr Ordnung und Sicherheit geworben wird. Man habe die Plakate gemeinsam mit den dort ansässigen migrantischen Gewerbetreibenden entwickelt, hieß es. "Ich mache seit 1990 Wahlkampf. Aber einen solchen Übergriff habe ich noch nie erlebt", sagte CDU-Kreischef Andreas Nowak.

In Sachsen sollen am 9. Juni Kommunalwahlen stattfinden – parallel zur Wahl des Europäischen Parlaments. Auf den Plakaten wirbt die CDU den Angaben zufolge mit dem Satz "Mehr Sicherheit und Ordnung in unserem Wohngebiet". Von dem Plakat gebe es auch eine Version in türkischer und eine in arabischer Sprache. "Wir adressieren damit auch die arabisch und türkisch sprechenden Bewohner des Viertels und sagen klar, was wir erwarten. Das sehen übrigens die Händler dort genauso", sagte Nowak. Er kündigte an, die Plakate mit den Gewerbetreibenden ersetzen zu wollen.

Mehrere Menschen beim Anbringen von Plakaten verletzt

In Sachsen und auch in Brandenburg wurden am Wochenende zudem mehrere Menschen beim Anbringen von Wahlplakaten angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entriss in Sachsen ein bislang unbekannter Mann einem 37-jährigen Mitglied der Grünen am Samstag in Chemnitz eine Leiter und schlug mit ihr auf ein Plakat ein. Daraufhin habe der Mann die Flucht ergriffen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Auch in Zwickau griff ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Samstag zwei Männer an, die in der Nähe des Westsachsenstadions Plakate der Grünen anbrachten. Nach Angaben der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Daraufhin schlug der Unbekannte einem der beiden Betroffenen das Handy aus der Hand und ergriff mit vier Plakaten die Flucht. Er wurde wegen Diebstahl und Sachbeschädigung angezeigt.

Angetrunkener 14-Jähriger festgenommen

In Leipzig wurde ein 25-Jähriger in der Nacht zum Samstag beim Anbringen von Wahlplakaten der Partei Volt von Unbekannten angegriffen und verletzt. Laut Polizei soll sich einer der unbekannten Männer zunächst abfällig über mehrere politische Parteien geäußert haben. Kurz darauf kam es den Angaben zufolge zu einem Gerangel, bei dem der 25-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen Unbekannt.