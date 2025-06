Er galt als Kopf hinter dem Heizungsgesetz und fiel durch den Vorwurf der Vetternwirtschaft in Ungnade. Jetzt meldet sich der ehemalige Vertraute von Robert Habeck, Patrick Graichen, wieder zu Wort.

Für Robert Habeck war Patrick Graichen einer seines wichtigsten Mitarbeiter zur Zeit der Ampelkoalition. Der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz war unter anderem nach Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine mit dafür zuständig, die deutsche Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Später fiel Graichen allerdings aus verschiedenen Gründen in Ungnade und musste im Frühjahr 2023 seinen Posten räumen.

Graichen war danach lange aus der Öffentlichkeit verschwunden. Rund zwei Jahre nach seiner Entlassung gab der 53-Jährige jetzt der "Süddeutschen Zeitung" Einblicke in sein Leben von heute und damals. Graichen sagte der Zeitung, dass seine Entlassung für ihn "ein harter Einschnitt" gewesen sei. Allerdings habe er die Zeit mittlerweile überwunden. "Die schlaflosen Nächte sind jedenfalls vorbei." Im Nachgang spricht er davon, dass die Zeit in gewisser Weise ein "Absturz" war.

"Massiv unterschätzt"

Graichen wurde damals in der Öffentlichkeit scharf kritisiert, weil er mitverantwortlich für die Entstehung des Gebäudeenergiegesetzes war, das allgemein als "Heizungsgesetz" bekannt wurde. Der Entwurf des Gesetzes war in einer frühen Phase an die Öffentlichkeit gelangt und sorgte dafür, dass der Eindruck entstand, das Ministerium plane bestehende Heizungsanlagen ab 2024 zu verbieten. Tatsächlich sieht das mittlerweile gültige Gesetz vor, dass jede neu eingebaute Heizung seit 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden muss. "Die Wucht der 'Heizungshammer'-Kampagne haben wir massiv unterschätzt", sagte Graichen dazu heute.