Der Rundfunkbeitrag soll erhöht werden, so schlägt es die dafür verantwortliche Kommission vor. In manchen Bundesländern regt sich Widerstand. Sahra Wagenknecht macht die Erhöhung zum Wahlkampfthema.

Sie ist eine häufig gesehene Gesprächspartnerin in den Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender. Und trotzdem will sich Sahra Wagenknecht , Vorsitzende des BSW, gegen die anstehende Erhöhung des Rundfunkbeitrages einsetzen. "Eine erneute Erhöhung der Rundfunkgebühren ab 2025 ist völlig daneben", sagte sie t-online. Die zusätzlichen 58 Cent pro Haushalt würden "den öffentlichen Rückhalt für den ÖRR nur weiter untergraben".

Widerstand in mehreren Bundesländern

Schon jetzt gibt es in mehreren Bundesländern Widerstand der Regierungen gegen diese vorgeschlagene Erhöhung. "Das BSW wird sich in den Landtagswahlkämpfen gegen eine Beitragserhöhung positionieren.", so Wagenknecht. "Die Bürger erwarten mit übergroßer Mehrheit spürbare Reformen und mehr Meinungsvielfalt beim ÖRR statt immer höherer Ausgaben."