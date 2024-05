Christian Lindner setzt schon zu Beginn den Ton. "Unser Staat verfügt über enorme Mittel", sagt der Bundesfinanzminister und FDP-Chef. Die Steuereinnahmen näherten sich nächstes Jahr einer Billion Euro an, genauer: 995 Milliarden Euro. Ganz schön viel Geld. Dafür wolle er den Steuerzahlern einmal Danke sagen, sagt Lindner.

Nur geht es so nett eben nicht weiter bei seiner Pressekonferenz zur Steuerschätzung. Denn Entspannung für die Staatsfinanzen bedeutet das alles nicht. Die Einnahmen des Fiskus fallen 2025 nämlich um 21,9 Milliarden Euro geringer aus, als noch im Herbst erwartet wurde. Allein dem Bund stehen rund 11 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als zuletzt gedacht.

Für Lindner ist die Sache deshalb klar. "Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt und uns davon befreit, fiskalische Notwendigkeiten zu erkennen", sagt er. Man müsse mit dem haushalten, was die Steuerzahler zur Verfügung stellten.