Aktualisiert am 30.05.2024 - 14:23 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2024 - 14:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann griff Olaf Scholz heftig an. Dann wird sie kritisiert und entschuldigt sich – doch ihre Aussagen gegen Scholz nimmt sie nicht zurück.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nach ihrer heftigen Kritik an Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Entschuldigung nahegelegt. "Das ist eine verbale Entgleisung, die ich absolut unanständig finde. Wenn Frau Strack-Zimmermann Anstand hat, entschuldigt sie sich beim Bundeskanzler", sagte Klingbeil der "Bild".

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese bezeichnete die Äußerungen als "Total-Ausfall". Sie seien abwertend gemeint, unwürdig und befremdlich. Strack-Zimmermann hatte Kanzler Scholz in einem Interview als "krassen Rechthaber" mit "geradezu autistischen Zügen" bezeichnet.

Strack-Zimmermann entschuldigt sich – jedoch nicht beim Kanzler

Die FDP-Politikerin hat dann am Donnerstag tatsächlich auf die Kritik an ihren Äußerungen mit einer Entschuldigung reagiert – an den Bundeskanzler war sie jedoch nicht gerichtet. Wie der "Spiegel" berichtet, entschuldigte sich Strack-Zimmermann bei Menschen mit Autismus für die Äußerung, dass Scholz "geradezu autistische Züge" habe.