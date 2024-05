Trotz Auftrittsverbots: Krah macht Wahlkampf in Dresden

Nach den Skandalen der vergangenen Wochen hatte die AfD entschieden, dass EU-Spitzenkandidat Krah keine Auftritte machen sollte. Nun wurde er an einem Wahlkampfstand gesichtet.

Der umstrittene AfD-Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist einem Medienbericht zufolge trotz eines Auftrittsverbots durch seine Partei im Europa-Wahlkampf aufgetreten. Die "Bild"-Zeitung berichtete, Krah habe am Mittwochnachmittag in Dresden Wahlkampf vor einem Einkaufszentrum gemacht und dabei am Wahlkampfstand eine blaue Jacke mit AfD-Logo getragen.