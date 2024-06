Die Bundesregierung aus SPD , Grünen und FDP wird wohl keine Pflichtversicherung gegen Gebäudeschäden bei Überschwemmungen und Starkregen mehr auf den Weg bringen. Ein Regierungssprecher verwies zwar am Montag darauf, dass Kanzler Olaf Scholz das Thema bei der nächsten Runde mit den Ministerpräsidenten am 20. Juni besprechen wolle.

Beschäftigte schon die Große Koalition

Der Streit um eine Pflichtversicherung für Gebäudeschäden etwa durch Hochwasser schwelt seit Jahren. Auch in der großen Koalition von Union und SPD bis 2021 wurde dazu keine Entscheidung getroffen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will dieser Woche aber erneut einen Antrag einbringen. "Ich sehe diese Verpflichtung nicht", sagte der FDP-Generalsekretär in Berlin. "Eigentum ist in Deutschland jetzt schon für viele Menschen (...) zu teuer, sehr teuer, Eigentum wäre danach weitaus teurer." Ein Regierungssprecher sprach davon, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe prüfen solle, wie die Elementarschadensversicherung ausgeweitet werden könne. Eine Pflichtversicherung sei eine Option.