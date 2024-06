Die Schuldenbremse bleibt ein Streitthema in der Ampelkoalition. Nun hat sich Verteidigungsminister Pistorius erneut zu Wort gemeldet.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seine Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse bekr├Ąftigt. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen: "Die Fronten sind verh├Ąrtet."

Nach der Corona-Pandemie mit enormen neuen Schulden und nun der Unterst├╝tzung der Ukraine und der "Kriegst├╝chtigkeit" der Bundeswehr k├Ânne man nicht ernsthaft so tun, als lie├če sich das mit einem Instrument regeln, das unter v├Âllig anderen Rahmenbedingungen vor mehr als 15 Jahren geschaffen worden sei. "Das w├Ąre ungef├Ąhr so, als wenn ich versuchen wollte, mit einer Dampflokomotive zum Mond zu fliegen. Sorry, das geht nicht."