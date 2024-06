Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert die Einführung einer eigenen sächsischen Grenzpolizei. In einer Rede beim Parteitag der Sachsen-CDU in Löbau betonte er die Notwendigkeit, die Grenzkontrollen künftig durch sächsische Beamte durchzuführen, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Kretschmer: AfD ist "rechtsextreme Truppe"

Im Wahlprogrammentwurf der Sachsen-CDU ist eine "atmende Obergrenze" von 60.000 Flüchtlingen pro Jahr für Deutschland vorgesehen, was etwa 3.000 für Sachsen bedeuten würde. Kretschmer betonte: "Was in Dänemark geht, muss auch in Deutschland gehen." Die Idee einer eigenen Grenzpolizei zielt darauf ab, die Kontrolle und Rückweisung von Flüchtlingen effektiver zu gestalten.