So liefen die Grenzkontrollen zur EM bisher

Im Rahmen der Fußball-EM gibt es an allen deutschen Grenzen wieder Kontrollen. Innenministerin Faeser hat nun gezeigt, wie erfolgreich diese sind.

Innenministerin Nancy Faeser hat erste Zahlen zu den erfolgten Grenzkontrollen zur Fußball-Europameisterschaft präsentiert. In der Woche vom 7. bis 13. Juni stellten die Beamten der Bundespolizei demnach 1.400 unerlaubte Einreisen fest, berichtete Faeser der Zeitung "Bild am Sonntag". 900 Personen seien schließlich an der Einreise gehindert worden, 34 Schleuser habe man festgenommen.