Nachdem Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im ARD-Interview entsprechende Schritte befürwortet hatte, bekommt er nun Unterstützung aus der FDP . Der Generalsekretär der Liberalen, Bijan Djir-Sarai, sagte am Montag vor Journalisten, es sei "eine absolute Notwendigkeit", die Corona-Zeit im Rückblick noch einmal zu beleuchten.

Scholz fände Corona-Bürgerräte gut

Scholz hatte am Sonntag gesagt, am sympathischsten sei ihm der Vorschlag, dass sich Bürgerräte damit beschäftigen sollten. Dann seien nicht nur Experten und Abgeordnete dabei, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. "Das finde ich nicht schlecht." Als "gutes Experiment" des Bundestags habe das schon einmal geklappt.

Scholz machte deutlich, wenn man sich nachträglich die Bilanz anschaue, "dann haben wir in Deutschland die Schulen mehr geschlossen als in anderen Ländern, und das war sicherlich nicht die richtige Entscheidung." Einen Bürgerrat zu Corona hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ins Gespräch gebracht. Ein erster Bürgerrat des Parlaments mit zufällig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte kürzlich Empfehlungen zur Ernährungspolitik vorgelegt.

Djir-Sarai wollte sich am Montag nicht festlegen, ob ein Bürgerrat das Mittel der Wahl sein könnte. "Welche Gremien dafür geeignet sind, kann man noch überlegen", so der FDP-Politiker. Seine Partei hatte sich zuvor immer wieder für eine Enquete-Kommission des Bundestags ausgesprochen, auch die Union befürwortet ein solches Modell, in dem sich Abgeordnete mit Experten austauschen und am Ende einen umfassenden Bericht vorlegen.