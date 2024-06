Angela Merkel gibt sich nach ihrem Abschied aus der Politik rar – umso mehr Aufmerksamkeit erregt die Ankündigung, dass sie an einer Trauerfeier der CDU teilnehmen will.

Angela Merkel (CDU) zeigt sich seit Ende ihrer Amtszeit selten bei Veranstaltungen ihrer Partei. Die "Rheinische Post" berichtet nun, dass sie die Lebensleistung eines verstorbenen CDU-Kollegen würdigen will. Die Altkanzlerin werde an der Trauerfeier und am Requiem zum Gedenken an den ehemaligen Bundesumweltminister Dr. Klaus Töpfer teilnehmen, wird eine Pressesprecherin zitiert, "um seiner Lebensleistung die Ehre zu erweisen."