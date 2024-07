Das Zelt dient derweil als Symbol für die vielen Bauvorschriften, die den vielerorts dringend benötigten Neubau aufhielten und zum Campen unter der Brücke zwängen: "Bürokratie macht Bauen teurer, als es sein müsste, und verhindert so Neubau. Das ändern wir jetzt." Sämtliche der teils stark zugespitzten Motive, so vermerkt es die Fraktion am unteren Rand, sind dabei mithilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden, existieren so also nicht in der Realität.