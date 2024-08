Wer zieht für die Grünen in das Rennen ums Kanzleramt? Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck wirft seinen Hut in den Ring.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Interesse an der Kanzlerkandidatur der Grünen bei der Bundestagswahl 2025 bekundet. In einem Podcast des Nachrichtenportals "Politico" sagte er: "Ich möchte mich gerne in die Verantwortung nehmen lassen – für Deutschland, für meine Partei, für das Projekt, für die Demokratie." Damit ist er bereit, nach Annalena Baerbock, die nicht erneut kandidieren will, diese Rolle zu übernehmen.