Mindestens drei Tote und mehrere Schwerverletzte bei einem Anschlag in Solingen: Die Polizei ist vor Ort und fahndet nach dem Täter. Warum diese sich schwierig gestaltet, erklärt ein Polizeisprecher.

Die Nachricht schockierte am Freitagabend: Bei einer Messerattacke auf einem Stadtfest in Solingen wurden drei Personen getötet, es gibt weitere Schwerverletzte (mehr dazu lesen Sie hier ). NRW-Innenminister Herbert Reul ist vor Ort, macht sich ein Bild von der Lage, lässt sich über den aktuellen Kenntnisstand informieren.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, die Ermittlungen laufen, nach dem flüchtigen Täter wird mit Hochdruck gefahndet. Doch genau diese Fahndung stellt sich nach Angaben der Polizei als schwierig heraus. "Ich glaube, das ist unser Riesenproblem", erklärte Alexander Kresta, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Wuppertal, in einer Sonderausgabe der "Tagesschau" in der ARD in der Nacht.