Die Polizei hat in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums in München einen bewaffneten Mann bei einem Schusswechsel niedergeschossen. Dabei sei dieser schwer verletzt worden und später gestorben, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nun gibt es erster Erkenntnisse zur Identität des Tatverdächtigen.

Anzeige wegen IS-Inhalten auf dem Handy

Daraufhin soll der junge Mann bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt worden sein. Das Verfahren wegen Mitgliedschaft bei der radikalislamischen Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) sei aber eingestellt worden, hieß es. Allerdings wurde damals ein Waffenverbot für den Mann verhängt, das laut Salzburger Polizei noch bis mindestens Anfang 2028 in Kraft geblieben wäre.

Der Tatverdächtige soll am Donnerstagmorgen in der Münchner Innenstadt Schüsse aus einem Repetiergewehr abgegeben haben. Er habe gezielt auf die Polizisten geschossen, die Polizei habe das Feuer erwidert, so Herrmann. Nach Angaben der Polizei waren an dem Schusswechsel in der Nähe des israelischen Generalkonsulats fünf Polizisten beteiligt, keiner von ihnen erlitt Verletzungen. Am Donnerstagnachmittag teilte die Polizei mit, dass sie von einem versuchten Terroranschlag ausgehen.