Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), hat sich für eine gemeinsame EU-weite Gefährderdatei ausgesprochen. "Ein grenzüberschreitender Informationsaustausch auf allen Ebenen ist ganz elementar für die Kriminalitätsbekämpfung. Im Interesse unserer Sicherheit müssen unseren Sicherheitsbehörden Informationen zu Gefährdern aus ganz Europa zentral zur Verfügung stehen", sagte Strobl t-online. Kriminalität mache an Grenzen nicht Halt. Dementsprechend muss laut Strobl in Europa die Arbeit grenz- und behördenübergreifend verbessert werden.

Ähnlich hatte zuletzt auch der Terrorismusexperte Peter Neumann nach dem mutmaßlichen Terroranschlag eines Österreichers in München argumentiert. "Wir haben es bisher immer noch nicht geschafft, eine europäische Datei zu schaffen, wo all diese Leute drinstehen, sodass – wenn zum Beispiel dieser Attentäter bei einer Verkehrskontrolle in Bayern auffällt – sofort ein Treffer angezeigt wird", sagte Neumann in der vergangenen Woche dem Deutschlandfunk. Der Angreifer war nach Informationen der österreichischen Presseagentur APA in seiner Heimat als Gefährder bekannt gewesen.