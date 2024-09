Ziel des Abkommens sei vor allem die Ausbildung und Anwerbung von Arbeitskräften aus Usbekistan. Die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber spiele in diesem bilateralen Abkommen eine geringere Rolle. Von mit den Verhandlungen vertrauten Personen wurde zudem betont, dass es keine Verbindung zwischen diesem seit Wochen ausgehandelten Abkommen und einer möglichen Abschiebung afghanischer Straftäter gebe.

Auch Migrationsabkommen mit Kenia geplant

Scholz reist am Sonntag nach Usbekistan und Kasachstan , wo er mit Regierungsspitzen aller fünf zentralasiatischen Länder zusammentreffen wird. Dazu gehören auch Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan.

Faeser an die EU: "Kein Staat der Welt kann das"

Am Freitag will der Kanzler zudem ein Migrationsabkommen mit dem ostafrikanischen Kenia in Berlin unterzeichnen. Die Migrationsabkommen sollen einerseits regeln, dass Deutschland Staatsangehörige dieser Länder ohne Bleiberecht wieder abschieben kann. Andererseits sollen sie etwa Programme zur Ausbildung von Arbeitskräften für den deutschen Arbeitsmarkt beinhalten. Sie unterscheiden sich von Land zu Land.