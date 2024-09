Münchens OB Dieter Reiter fordert die SPD auf, Boris Pistorius zum Kanzlerkandidaten zu machen. Über eine Parteifreundin sagt er: "Sie darf nicht länger an SPD-Spitze stehen".

"Wenn jemand wie Boris Pistorius ein solches Ansehen hat, muss die SPD auch darüber nachdenken, ob er die beste Wahl für die Kanzlerkandidatur ist oder ob man mit dem amtierenden Bundeskanzler ins Rennen geht." Natürlich sei diese Frage "nicht trivial", sagte Reiter weiter: "Am Ende liegt die Frage bei keinem anderen als Olaf Scholz selbst. Und die Initiative müsste dann von Olaf Scholz selbst ausgehen."

Boris Pistorius sei der mit Abstand beliebteste Politiker, weil "er entscheidet, er erklärt, er hat klare Botschaften, er redet mit der Truppe", sagte Reiter: "Er sagt, was er denkt, und er kämpft." Das mache Pistorius "authentisch". Bei ihm wisse man, was er wolle. "Boris Pistorius zeigt, welchen Unterschied eine deutliche, verständliche Sprache macht", sagte Reiter. Viele Menschen haderten mit Pistorius‘ Aussage, Deutschland müsse "kriegstüchtig" werden, "auch ich tue mich schwer damit", sagte Reiter: "Aber er sagt eben, was seiner Überzeugung entspricht. Das wollen die Menschen."