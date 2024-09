Die Grünen-Chefin wehrt sich in einem Podcast gegen falsche Behauptungen über ihre Partei. Doch sie schlägt auch selbstkritische Töne an.

Die Grünen planen, sich in Zukunft stärker gegen Falschbehauptungen über ihre angeblichen politischen Ziele zur Wehr zu setzen. "Es ist ja schon so ein bisschen Volkssport geworden, Grüne zu hassen", sagte die Bundesvorsitzende, Ricarda Lang, im neuen Video-Podcast "MUT – der Deutschland-Talk mit Tijen Onaran", der am Dienstag auf "Focus online" erschien.