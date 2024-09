Bei der Landtagswahl in Brandenburg könnte die AfD wie schon in Thüringen stärkste Kraft werden. Doch selbst wenn sie nie nach der Wahl nicht in der Regierung vertreten sein sollte, könnte die AfD enormen Einfluss auf die Landespolitik nehmen, und zwar durch die sogenannte Sperrminorität. Aber was bedeutet das genau?

Was heißt Sperrminorität?

Was könnte die AfD dann blockieren?

Scholz in New York : Trotz Russland-Blockade: UN nimmt Reformplan an

Ist die Regelung in Thüringen und Sachsen ähnlich?

Auch in Sachsen und Thüringen sind die Regelungen ähnlich, wofür der Landtag eine Zweidrittelmehrheit benötigt. In Thüringen hat die AfD das nötige Drittel der Sitze in der vergangenen Landtagswahl erhalten. Dass die AfD diese in Sachsen nicht erhalten hat, liegt an einer Besonderheit des sächsischen Wahlrechts. Parteien, die es nicht über die Fünfprozenthürde schaffen, aber mindestens zwei Direktmandate erringen, dürfen trotzdem in den Landtag einziehen: Das ist der Linken gelungen und hat so die Sperrminorität der AfD in Sachsen verhindert.