Der Vorwurf aus der oppositionellen CDU/CSU-Fraktion: Sozialminister Hubertus Heil (SPD) "verschleiere" die Probleme beim Bürgergeld. "Ein Skandal", so CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase.

Ministerium weist Zeitungsbericht zurück

Ein Sprecher des Ministeriums wies den Bericht im Gespräch mit t-online am Dienstag zurück. Die verbreiteten Zahlen seien "nicht nachvollziehbar" und basierten "methodisch auf mehreren Fehlannahmen". "So sind zum Beispiel die Kosten der Unterkunft zu einem relevanten Teil durch die Kommunen aufzubringen und demnach nicht in der angegebenen Höhe für den Bundeshaushalt relevant."