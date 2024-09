AfD will Verfassungsrichter benennen

Nach Wahl in Brandenburg

Die AfD hat nach der Landtagswahl in Brandenburg mehr als ein Drittel der Sitze. Nun erklärt die Partei, wie sie damit umgehen will.

Die erstarkte AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will ihre Sperrminorität bei Verfassungsänderungen und für die Besetzung wichtiger Posten wie Verfassungsrichter nutzen. "Ohne uns kann die Verfassung nicht geändert werden, was nicht heißt, dass wir uns auf Biegen und Brechen sperren werden", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch in Potsdam. "Nichtsdestotrotz werden wir ganz genau darauf schauen, wie zukünftig bestimmte Positionen wie Landesrechnungshof oder bei den Verfassungsrichtern besetzt werden."