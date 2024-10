Damit finden sie in der t-online-Leserschaft zahlreiche Unterstützer. Viele andere hingegen meinen: Lasst die Vergangenheit ruhen.

"Kümmern wir uns lieber um die Gegenwart"

Petra Utscheid will das Gegenteil: "Ich bin gegen eine Corona-Aufarbeitung. Kümmern wir uns lieber um die Gegenwart und die Zukunft unseres Landes."

"Es sollte auf alle Fälle eine Aufarbeitung geben, um in Zukunft Fehler zu vermeiden", meint Gertrud Weigelt . "Es kommt dabei weniger auf die Verfolgung von Fehlentscheidungen an, sondern auf Lösungsvorschläge für ähnliche Situationen", sagt sie mit Blick auf eventuell folgende Pandemien.

"Die Forderungen sind populistisch"

Hubert Musialik findet: "Die Forderungen sind populistisch. Es geht diesen Parteien nur um Profilierung und die Setzung von Duftmarken. Sie provozieren maximale Kontroversen, um sich in die Schlagzeilen zu bringen. Wir sollten aufhören, uns vor ihren Karren spannen zu lassen."

"Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan"

"Die Regierung musste Entscheidungen treffen, um Schaden von der Bevölkerung fernzuhalten. Diese Pandemie war etwas so Bedrohliches, dass die Regierenden es nicht riskieren konnten, derartige Maßnahmen nicht zu ergreifen", sagt Clementine Reinhardt .

"Ich bin dagegen, dass jetzt Leute schmutzige Wäsche waschen, die damals nicht in der Verantwortung standen. Möglicherweise wurden Fehler gemacht – nichts zu tun, wäre aber schlimmer gewesen. Ich fand das alles gut und habe mich in Deutschland gut aufgehoben gefühlt. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben wir Corona mit am besten überstanden."