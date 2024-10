"Brombeer-Koalition" in Thüringen schließt Sondierungen ab

Ergebnisse am Freitag

Die "Brombeer-Koalition" nimmt in Thüringen Form an. CDU, BSW und SPD sollen die Sondierungen abgeschlossen haben.

Die CDU , das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die SPD haben ihre Sondierungsgespräche zur Bildung einer Landesregierung in Thüringen abgeschlossen. Wie die "Welt" mit Informationen aus CDU-Kreisen berichtet, ist offenbar auch die Aufteilung der Ministerien bereits geklärt. Demnach soll die CDU den Ministerpräsidenten stellen.

Am Freitag sollen die Ergebnisse der Gespräche offiziell bekannt gegeben werden. Die Entscheidung über formelle Koalitionsverhandlungen hängt nun von der Bewertung der Gremien der drei Parteien ab. In den letzten Wochen bezeichneten Vertreter die Atmosphäre bei den Verhandlungen als konstruktiv.

Dem "Welt"-Bericht zufolge habe es aber auch Streitpunkte, insbesondere durch außenpolitische Forderungen von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht, gegeben. Die Politikerin habe etwa ein Bekenntnis gegen US-Mittelstreckenraketen in Deutschland gefordert, was zu Debatten innerhalb der CDU geführt habe. Ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD wäre eine Neuheit in Deutschland.