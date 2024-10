Aktualisiert am 18.10.2024 - 08:52 Uhr

Aktualisiert am 18.10.2024 - 08:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Tübingen fährt es sich künftig besonders schön Fahrrad. Zumindest auf einem Stück Radweg, das nun eröffnet wurde. Immerhin hat der kurze Abschnitt mehrere Millionen gekostet.

Mit bunten Rauchbomben, Band und mehreren Hundert Besucherinnen und Besuchern hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer am Mittwoch eine neue Radbrücke in seiner Stadt eingeweiht.

Die auffällige blaue Brücke verbindet den Stadtteil Derendingen, in dem sich Landratsamt und Regierungspräsidium befinden, mit der Europastraße, dem Hauptbahnhof und einem direkten Weg in die Altstadt. Doch die gerade einmal 365 Meter Strecke kommen die Stadt teuer zu stehen. Denn insgesamt kostet die Brücke 16 Millionen Euro. Dafür kann sie im Winter aber auf drei Grad erwärmt werden, damit sie nicht zufriert. Von Geldverschwendung will Palmer nichts wissen.