Die Ampelregierung ist gescheitert, der politische Notstand in Deutschland ist beendet. Das ist eine gute Nachricht. Der Kanzler hat den Finanzminister entlassen und seinen Ex-Koalitionspartner in einer öffentlichen Abrechnung politisch hingerichtet: Christian Lindner handele "verantwortungslos", agiere "kleinkariert", begehe "Vertrauensbruch".

Der in der öffentlichen Gunst abgestürzte FDP-Chef suchte sein Heil in der Erpressung des Kanzlers mittels eines Wirtschaftspapiers, von dem er wissen musste, dass es für die SPD unannehmbar war. Der Kanzler reagierte mit dem Hammer. Er will Lindners Querschüsse nicht länger hinnehmen. Zum ersten Mal seit seiner Zeitenwende-Rede im Februar 2022 hat Olaf Scholz Klartext gesprochen: In seiner Ansprache am Mittwochabend klang er nicht nur enttäuscht, er klang angewidert von seinem eitlen Minister.