Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat schnellstmögliche Bundestagswahlen gefordert. "Das Richtige für unser Land wäre die sofortige Vertrauensfrage und Neuwahlen", sagte Lindner am Donnerstag in Berlin . Die Bürgerinnen und Bürger müssten nun "die Möglichkeit haben, Richtungsentscheidungen für ihre Zukunft selbst zu treffen".

Lindner attackiert Scholz als "wenig verantwortungsbewusst"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Lindner am Mittwochabend nach einer Eskalation im Koalitionsausschuss aus dem Amt des Bundesfinanzministers entlassen. Scholz will im Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen – bis Ende März soll dann neu gewählt werden. Lindner bezeichnete diesen Plan als staatspolitisch "wenig verantwortungsbewusst".

Das Richtige für unser Land wäre die sofortige Vertrauensfrage und Neuwahlen. "Niemand darf in der Demokratie Angst vor den Wählerinnen und Wählern haben", sagte der bisherige Bundesfinanzminister in der Parteizentrale in Berlin. Das Bundeskanzleramt dürfe auch "keine Wahlkampfzentrale werden".