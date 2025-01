Deutschland steht nach Trumps Amtsantritt vor herausfordernden Zeiten. In vier Wochen wird in Deutschland gewählt. Da macht Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Schwäche Deutschlands und Europas in Bezug auf die neue US-Regierung unter Donald Trump kritisiert. Im Tagesanbruch-Podcast "Das Amerika-Update" warnt er vor einer "Welt ohne Ordnung".

Was hat Deutschland in den vergangenen Jahren falsch gemacht? Welche Rolle spielte Angela Merkels Politik? Und welche konkreten Schritte wären jetzt nötig, um mit Trump auf Augenhöhe zu agieren?

Nicht nur außenpolitisch sieht Gabriel Handlungsbedarf. Der ehemalige Wirtschaftsminister plädiert für eine ungewöhnliche Idee in der Steuerpolitik: Die Menschen sollen stärker darüber entscheiden können, wofür genau ihre Steuern verwendet werden. Was genau hinter diesem Vorschlag steckt und wie sich Deutschland gegenüber der Weltmacht USA behaupten kann, hören Sie hier in der Podcast-Folge: