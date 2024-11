Lauterbach kündigt erneute Beitragserhöhung an

Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung soll im Januar 2024 um 0,2 Prozent steigen. Die Erhöhung ist bereits die zweite in kürzester Zeit.

Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Januar um 0,2 Prozentpunkte steigen. Er habe dem Kabinett eine entsprechende Regierungsverordnung zugeleitet, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Die Maßnahme sei dringend notwendig, weil sonst einige Pflegekassen in sehr schwieriges wirtschaftliches Fahrwasser geraten könnten. Im Bundestag erfordert dies den Angaben zufolge keine Zustimmung. Zustimmen müsse allerdings der Bundesrat.